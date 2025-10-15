Kulüpler Birliği toplandı: Başkan Doğan'dan hakem ve yayın açıklaması

Kulüpler Birliği toplantısı İstanbul'da yapıldı. Kulüp başkanları ile yöneticilerin katıldığı toplantıdan sonra Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğan, şunları söyledi:

"Özellikle oyun kalitesinin artırılması konusu detaylı olarak konuşuldu. Süper Lig futbolcu uygunluğu konuları, yaş, yabancı sınırı hakkında kulüp başkanlarının ve profesyonellerin görüşleri alındı. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı ve bundan sonra da düzenli olarak her ay yapmayı kararlaştırdığımız bir toplantı oldu. İlk bölüm bence çok verimli geçti. Dört büyük kulübümüzün başkanı da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. Çok olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız.

Türk hakemliği için daha iyi ne olur? Sizlerin de bizlerin de halkın da bir güven problemi olduğu net. Bunu söylememe gerek yok. Hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani kimsenin hakkında şu yok. Hani bunlar gitsin, o gelsin, bu gitsin konusu değil. Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bu işi kökünden nasıl değiştirebiliriz? Bu güvenin sürekliliği nasıl bir hale getirilebilir? Bunlar konuşuluyor.

"GENEL BİR PROBLEM OLDUĞU NET"

Daha önce de Kulüpler Birliğinin gündeminde olan şirketleşme konusu da var. Mesela içeride az önce Almanya modeli detaylı olarak kulüp başkanlarına anlatıldı. Profesyonellere anlatıldı. Bununla alakalı tabii kulüp başkanlarının ister istemez aklında bazı sorular var. Kulüplerimizde de sürekli başkanların, yönetimlerinin değişiklikleri söz konusu oluyor. Başka bir şeyler de ortaya çıkabiliyor. Tüm bunlar değerlendiriliyor şu anda ama tabii kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Bu genel problemlerin giderilmesi yani yönetimler taraftarlarına karşı sıkıntı yaşıyor, camialarına karşı sıkıntı yaşıyor. Basın mensuplarıyla karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla genel bir problem olduğu net. Bu iyi niyetle nasıl çözülebilir, kulüpler bu işin neresinde olabilir, bunları tartıştık.

Yayın gelirlerinin artırılması önümüzdeki çalıştay konuları içerisinde var. Toplantıyı tahminen kasım ayının üçüncü haftası gibi herhalde yapmayı planlıyoruz. İşin içine kulüp profesyonellerinin de katılması çok iyi oldu. Kulüp başkanlarının genel olarak çoğu iş adamı. Dolayısıyla bizim futbolu teknik anlamda bilenler kadar bilmemiz mümkün değil. Tabii ki tecrübelerimiz var, bazı şeylerden anlıyoruz ama futbolun yönetilmesi için, futbolu bilen, futbolun içinden gelen teknik, taktiği bilen insanların, sistemi bilen insanların bu işin içinde olması lazım. Herkesten farklı güzel fikirler geldi. Danışma Kurulu ile ilgili konu tekrar gündeme geldi. Bence de bir an önce bunun sonuçlanması lazım. Benim de Kulüpler Birliği olarak seçimden sonraki ilk toplantım sayılabilir. Bunun üçüncü toplantıya kalmasını istemiyorum. Zaten profesyonellerin yaptığı bir çalışma var. Hukuk kurulu belirlendi. Onlar atandı. Mali konularla ilgili bir kurul var. O da atandı. Bir an önce bununla alakalı da içeride kulüplere bu işi Kulüpler Birliği adına raporlayacak birinin olması lazım. Bir kurulun olması lazım."