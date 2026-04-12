Kritik maç öncesi Osimhen müjdesi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi.

Sarı kırmızılılarda kolundan operasyon geçiren Osimhen'in kritik Fenerbahçe derbisine yetişebileceği belirtilmişti.

TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI

Osimhen'den sarı kırmızılıları sevindiren bir haber daha geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlarken, Osimhen de takım arkadaşlarına katıldı.



Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Nijeryalı golcü, çalışmanın devamını saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde tamamladı.

Osimhen'in durumundaki gelişmenin olumlu olduğu, Fenerbahçe derbisinde oynayabileceği bildirildi.

Osimhen'in de derbide oynamak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği öğrenildi.