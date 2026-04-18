Kocaelispor puanı 90+8'de kurtardı
Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, 90+8'de bulduğu golle Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor ve Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Göztepe, 3. dakikada Janderson'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
İlk yarı İzmir ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçın son bölümünde 90+8'de penaltı kazanan Kocaelispor, Serdar Dursun'un golüyle maça dengeyi getirdi ve puanlar paylaşıldı.
Bu sonuçla Göztepe, puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
Kocaelispor ise 36 puana yükselerek 10. sıraya geriledi.
KOCAELİ'DE KAZANAN YOK
- Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
- Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi
- Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Susoho), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Dk.89 Linetty), Show, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Churlinov), Nonge, Rivas (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei
- Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis (Dk. 72 Musah Mohammed), Miroshi, Ogün Bayrak (Dk. 25 Arda Okan Kurtulan), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Antunes), Janderson (Dk. 78 Jeferson), Juan (Dk. 78 Guilerme)
- Gol: Dk. 3 Janderson (Göztepe), Dk. 90+7 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)
- Kırmızı Kart: Dk. 77 Show (Kocaelispor)
- Sarı kart: Dk. 45+3 Arda Okan Kurtulan, Dk. 64 Dennis, Dk. 86 Guilerme, Dk. 90+2 Miroshi, Dk. 90+5 Antunes, Dk. 90+7 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Haidara, Dk. 89 Linetty, Dk. 90+1 Churlinov (Kocaelispor)
