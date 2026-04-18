Kocaelispor puanı 90+8'de kurtardı

Kocaelispor ve Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Göztepe, 3. dakikada Janderson'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı İzmir ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın son bölümünde 90+8'de penaltı kazanan Kocaelispor, Serdar Dursun'un golüyle maça dengeyi getirdi ve puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Göztepe, puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Kocaelispor ise 36 puana yükselerek 10. sıraya geriledi.

