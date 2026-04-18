Galatasaray'dan VAR tepkisi: Maç oynanırken paylaşıldı

Galatasaray'dan VAR tepkisi: Maç oynanırken paylaşıldı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-kırmızılılar kararın ardından maç oynanırken flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Leroy Sane ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Galatasaray, kararın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Kulüpten yapılan paylaşımda, ''Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı.

OSIMHEN KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.
Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

