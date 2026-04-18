A Milli Takım İsviçre ile yenişemedi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında İsviçre ile karşılaştı. Bolu'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

4’üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kader’in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Peng kurtardı.
11’inci dakikada Busem’in kullandığı köşe vuruşunda çaprazdan ceza sahasına giren Selen’in vuruşunda kaleci Peng topu son anda uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
51’inci dakikada ani gelişen İsviçre atağında Beney’in ceza sahasından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
52’nci dakikada Walti’nin pasıyla buluşan Crnogorcevic’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
65’inci dakikada Selen Altunkulak’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
67’nci dakikada Kader Hançar’ın pasıyla buluşan Miray Cin’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut kaleci Peng’de kaldı.
79’uncu dakikada Miray Cin’in pasıyla buluşan Selen Altunkulak, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
84’üncü dakikada Wandeler’in yerden pasıyla buluşan Riesen’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SİNOP'TA BERABERLİK VAR

  • STAT: Sinop Şehir
  • HAKEMLER: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi (Macaristan)
  • TÜRKİYE: Selda Akgöz, Elif Keskin (Dk. 46 Miray Cin), Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, Fatma Şakar (Dk. 73 Vildan Kardeşler), Ebru Topçu (Dk. 85 Gülbin Hız), Başak İçinözbebek (Dk. 46 İlayda Civelek), Busem Şeker, Cansu Kaya, Selen Altunkulak, Kader Hançar (Dk. 73 Melike Öztürk)
  • İSVİÇRE: Peng, Riesen (Dk. 90 Plubel), Calligaris, Maritz, Cmogorcevic, Reuteler (Dk. 80 Kamber), Walti, Schertenleib, Beney (Dk. 80 Wandeler), Csillag (Dk. 73 Fölmli), Xhemaili
  • GOLLER: Dk. 79 Selen Altunkulak (Türkiye), Dk. 52 Crnogorcevic (İsviçre)
  • SARI KART: Busem Şeker (Türkiye) (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Galatasaray şampiyonluğun fısıltısını duydu: Büyük takım fırsat tepmez
Galatasaray şampiyonluğun fısıltısını duydu: Büyük takım fırsat tepmez
Galatasaray Gençlerbirliği'ni yendi: Fenerbahçe ile farkı açtı
Galatasaray Gençlerbirliği'ni yendi: Fenerbahçe ile farkı açtı
Galatasaray'dan VAR tepkisi: Maç oynanırken paylaşıldı
Galatasaray'dan VAR tepkisi: Maç oynanırken paylaşıldı