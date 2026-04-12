Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un küfürlü tezahürat için cevabı Galatasaray'ı çıldırttı

Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’taki mücadele öncesinde taraflar arasında tansiyon yükseldi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, stada taraftarlarla beraber geldi. Durul’un yolculuk öncesinde küfürlü tezahürata eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

“GEREKLİ MESAJI SAHADA VERECEĞİZ”

2 bin 400 taraftarla birlikte stada gelen Recep Durul, basın mensuplarına konuştu. Olay olan videoya dair gelen soruya cevap veren Recep Durul, "Hodrimeydan burada, futbolcularımız hazır! Gerekli mesajı sahada vereceğiz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Recep Durul’un tezahürata eşlik etmesi ve konuya dair verdiği cevap sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, sosyal medyadan yaptığı yorumlarla şikayetini dile getirdi.