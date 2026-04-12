Galatasaray'dan son anda flaş karar: Kocaelispor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Rams Park'ta oynanan mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

GÜNAY GÜVENÇ DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Günay Güvenç, rahatsızlığı nedeniyle devam edemedi. Güvenç kadrodan çıkarılırken yerine Batuhan Şen geçti.

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç’in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, İlkay, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar