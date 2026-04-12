Göztepe'den günler sonra olay Galatasaray tepkisi

Göztepe'den günler sonra olay Galatasaray tepkisi
Yayınlanma:
Kasımpaşa beraberliğinin ardından konuşan Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a kaybettikleri karşılaşmanın ertelemeli olarak oynanmasına tepki gösterdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-3 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL ANLAMDA EKSİK KALDILAR"

Rakibe 2 asist yaptıklarını, son 20 dakikada karakter göstererek 1 puan aldıklarını dile getiren Stoilov, “Olumlu olan tek şey buydu. Büyük pas hataları vardı maç boyunca. Rakibe yaptığımız asistlerle beraberlik bile önemli bir sonuç. Bir haftada 3 maç oynadık. Galatasaray maçından sonra oyuncularımız duygusal anlamda eksik kaldılar. Bunu hissetim. Oyuncularımı uyardım ama maalesef bu yaşandı” dedi.

"GALATASARAY'A AVANTAJ SAĞLANMIŞ OLDU"

Bulgar teknik adam Stoilov, Galatasaray maçının ertelemeli olarak oynanmasına tepki göstererek “Çünkü Galatasaray maçımız Avrupa’da oynayacakları maç sonrası oynanacaktı. Ertelenmemesi gerekiyordu. Ertelendiği için biz bir haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık. Bana kızanlar olabilir, kızabilirler. Galatasaray, Liverpool maçından sonra gelseydi bizim için avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik ama farklı bir maç senaryosu çıkardı. Bugün galibiyet istediğimiz çok önemli maçı da kazanamadık. Ligde adil bir rekabet ortamı yok. Galatasaray'a bir avantaj sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

"BU BENİM HATAM OLUR"

Göztepe taraftarlarının tepkisine de değinen Stanimir Stoilov, “Mutsuzluk yaşadılar bugün. Takımı protesto ettiler. Onları anlayabiliyorum. Hedefi yükseğe koydum. Avrupa hedefi belki oyuncular üzerinde baskı yarattı. Taraftarlar her zaman haklılar. Avrupa’ya gitme yolunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Desteğin bu şekilde devam etmesini rica ediyorum. Hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Gidemezsek bu benim hatam olur, demek ki hedefi çok yükseğe koymuşumdur. Müthiş desteklerini ligin sonuna kadar sürdürmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!