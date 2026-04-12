Göztepe'den günler sonra olay Galatasaray tepkisi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-3 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL ANLAMDA EKSİK KALDILAR"

Rakibe 2 asist yaptıklarını, son 20 dakikada karakter göstererek 1 puan aldıklarını dile getiren Stoilov, “Olumlu olan tek şey buydu. Büyük pas hataları vardı maç boyunca. Rakibe yaptığımız asistlerle beraberlik bile önemli bir sonuç. Bir haftada 3 maç oynadık. Galatasaray maçından sonra oyuncularımız duygusal anlamda eksik kaldılar. Bunu hissetim. Oyuncularımı uyardım ama maalesef bu yaşandı” dedi.

"GALATASARAY'A AVANTAJ SAĞLANMIŞ OLDU"

Bulgar teknik adam Stoilov, Galatasaray maçının ertelemeli olarak oynanmasına tepki göstererek “Çünkü Galatasaray maçımız Avrupa’da oynayacakları maç sonrası oynanacaktı. Ertelenmemesi gerekiyordu. Ertelendiği için biz bir haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık. Bana kızanlar olabilir, kızabilirler. Galatasaray, Liverpool maçından sonra gelseydi bizim için avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik ama farklı bir maç senaryosu çıkardı. Bugün galibiyet istediğimiz çok önemli maçı da kazanamadık. Ligde adil bir rekabet ortamı yok. Galatasaray'a bir avantaj sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

"BU BENİM HATAM OLUR"

Göztepe taraftarlarının tepkisine de değinen Stanimir Stoilov, “Mutsuzluk yaşadılar bugün. Takımı protesto ettiler. Onları anlayabiliyorum. Hedefi yükseğe koydum. Avrupa hedefi belki oyuncular üzerinde baskı yarattı. Taraftarlar her zaman haklılar. Avrupa’ya gitme yolunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Desteğin bu şekilde devam etmesini rica ediyorum. Hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Gidemezsek bu benim hatam olur, demek ki hedefi çok yükseğe koymuşumdur. Müthiş desteklerini ligin sonuna kadar sürdürmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.