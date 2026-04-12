Galatasaray evinde Kocaelispor'a takıldı: Şampiyonluk yarışında ortalık karıştı

Galatasaray sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibiyle farkı 2'ye indirdi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, 30. dakikada Leroy Sane’nin kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekibin cevabı 72. dakikada Bruno Petkovic’ten geldi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürdü. 35 puandaki Kocaelispor ise 8. sıraya yerleşti.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 2’YE İNDİRDİ

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u mağlup ettiği haftada alınan bu beraberlik şampiyonluk yarışında işleri karıştır. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile olan farkı 2 puana indirdi.

DERBİNİN ÖNEMİ ARTTI

Böylece 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi daha da önem kazandı. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak derbi mücadelesi liderlik yarışını doğrudan etkileyecek.

