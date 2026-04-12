Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kararı belli oldu: Okan Buruk yine şans vermedi
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.
BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda en önde Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Mauro Icardi ise yedekte kaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, İlkay, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar
33 PUAN FARK VAR
Geride kalan 28 haftada 67 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 34 puandaki Kocaelispor ise 8. sırada bulunuyor.