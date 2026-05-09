Kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor: Skandal Türkiye açıklaması

CEV Şampiyonlar Ligi 4'lü finallerinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan takımlarını eleyerek finalde karşı karşıya gelmişlerdi. VakıfBank şampiyon olurken, Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 2. sıra voleybolda iddialı olan İtalya'ya değil, Türkiye'ye gelmişti.

İtalya Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, kıskançlığını gösterircesine skandal açıklamalara imza attı.

Daha önce de eleştirilerde bulunan ve ünlü oyuncuların transferlerini değerlendiren Fabris, açıklamalarına devam etti.

"TÜRKİYE'YE SADECE PARA İÇİN GİDİLİR"

Fabris şu ifadeleri kullandı:

"İtalya’ya sporcular rekabetçi bir lig, ciddi bir ortam ve çok yüksek bir teknik kalite buldukları için geliyorlar. Bize para için de gelinir, Türkiye'ye ise sadece para için gidilir. Aramızdaki fark budur. Türkiye'nin çok güçlü kulüpleri ve bizden farklı bir sistemleri var. Ancak İtalya’da kalite üreten bir ekosistem mevcut. Eğer bu halimizle dünya zirvesindeysek, Türkiye’deki ekonomik kaynaklara sahip olsaydık nerede olabileceğimizi hayal bile edemiyorum.



Ben bunu bir polemik olarak görmüyorum. Veriler kendi adına konuşuyor. Türkiye’de altı İtalyan antrenör görev yapıyor ve Türkiye milli takımının baş antrenörü de bir İtalyan. Bu, İtalyan okulunun dünya çapında bir referans noktası olmaya devam ettiği anlamına gelir.

Evet, bu gidişle artık sadece Türk federasyonunun başında bir İtalyan başkan eksik, sonra çember tamamlanmış olur."

ORRO VE SYLLA'DAN SONRA ANTROPOVA

İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından Alessio Orro Fenerbahçe'de, Myriam Sylla da Galatasaray'da oynuyor.



Scandicci'ye veda eden Ekaterina Antropova'nun da yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit formasıyla Sultanlar Ligi'nde boy göstermesi bekleniyor.