Hakan Safi'ye kötü haber geldi: ''Kesin'' diyerek reddetti

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi’nin teknik direktör adaylarından birisinin de Enzo Maresca olduğu ifade edilmişti. Enzo Maresca’nın teklife yanıt verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İki aday da kulübün geleceğine yönelik projelerini kamuoyuna anlatırken, özellikle teknik direktör planlaması büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

MARESCA'YA TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Hakan Safi’nin oluşturduğu listede teknik direktör tercihiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Safi’nin teknik adam listesinin en üst sırasında yer alan Enzo Maresca için resmi temas kurulduğu ve kendisine Fenerbahçe’de görev alma ihtimali için teklif iletildiği iddia edildi. Ancak gelen bilgilere göre Maresca, bu öneriye oldukça net bir şekilde yaklaşarak teklifi kesin olarak geri çevirdi.

KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

46 yaşındaki İtalyan teknik adam yapılan bu teklifi kesin bir dille reddetti ve Fenerbahçe’de çalışma gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.
Bu gelişme, seçim sürecinde teknik direktör planlaması açısından dengeleri yeniden gündeme taşırken, Hakan Safi’nin alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
Seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte iki adayın da hamleleri daha da dikkatle takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

