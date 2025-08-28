Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica formasıyla Fenerbahçe’ye karşı galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, hem sahadaki performansıyla hem de soyunma odasındaki sözleriyle gündem oldu. Milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferinin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

GALİBİYET POZUNDA NEDEN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Benfica’nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu’nun yer almaması sosyal medyada merak uyandırdı. Teknik direktör Bruno Lage, maç sonrası yaptığı açıklamada Kerem’in doping testine girdiği için fotoğrafta bulunmadığını belirtti.

Kerem galibiyet pozunda yer almadı

PORTEKİZ BASINI AÇIKLADI

Portekiz basınından Maisfutebol’un haberine göre, doping testinden dönen Kerem Aktürkoğlu, soyunma odasında takım arkadaşlarına veda etti. Konuşmasında Fenerbahçe’ye transferinin kendisi için daha iyi olacağını ifade eden milli futbolcu, yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirtti.

Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’de Benfica’daki maaşının yaklaşık 4 katı kadar gelir elde edeceği iddia edildi. Bu detay, transferin ekonomik boyutunu da gözler önüne serdi.

RESMİ NE ZAMAN ATILACAK?

Fenerbahçe ile Benfica arasında görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz resmi bir anlaşmanın imzalanmadığı bildirildi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunmuş, ardından bu teklifi geri çekerek 18 milyon Euro civarında yeni bir öneri ile masaya dönmüştü.