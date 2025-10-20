Kendi potasına basket attı: Süper Lig'de görülmemiş olay

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın karşılaşması, skordan çok yaşanan sıra dışı bir pozisyonla gündeme geldi.

Nesibe Aydın’ın Amerikalı oyuncusu Rennia Davis, maçın ilk saniyelerinde potaları karıştırarak kendi potasına sayı attı.

Çanakkale’de oynanan mücadeleye hava atışıyla başlayan Nesibe Aydın, topu kazandıktan sonra hücuma yöneldi. Ancak Rennia Davis sahalarda görülmemiş bir harekete imzasını attı. Davis, yönünü şaşırarak rakip pota yerine kendi potasına turnike yaptı. Bu beklenmedik sayı sonrası sahada kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Her iki takımın oyuncuları, potanın hangi takıma ait olduğunu anlamaya çalışırken, Nesibe Aydınlı oyuncular topu pota altından oyuna sokarak maçı kaldığı yerden sürdürdü.

TAKIMINA MAÇI KAZANDIRDI

İlginç başlangıca rağmen Nesibe Aydın, maç boyunca üstünlüğünü korudu. İlk çeyreği 24-23 önde tamamlayan konuk ekip, devreyi 46-37, son çeyreği ise 72-54’lük avantajla geçti. Maç sonunda ise skor tabelasında 91-74’lük Nesibe Aydın galibiyeti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rennia Davis’in kendi potasına attığı sayı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Basketbolseverler, bu tür hataların nadir yaşandığını belirtirken, olayın profesyonel düzeyde gerçekleşmesi dikkat çekti.