Kendi potasına basket attı: Süper Lig'de görülmemiş olay

Yayınlanma:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihe geçen bir an yaşandı. Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın mücadelesinde kendi yarı sahasını şaşıran Rennia Davis yanlışla basketi kendi potasına attı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın karşılaşması, skordan çok yaşanan sıra dışı bir pozisyonla gündeme geldi.
Nesibe Aydın’ın Amerikalı oyuncusu Rennia Davis, maçın ilk saniyelerinde potaları karıştırarak kendi potasına sayı attı.

İTÜ Basketbol'un ismi değiştiİTÜ Basketbol'un ismi değişti

Çanakkale’de oynanan mücadeleye hava atışıyla başlayan Nesibe Aydın, topu kazandıktan sonra hücuma yöneldi. Ancak Rennia Davis sahalarda görülmemiş bir harekete imzasını attı. Davis, yönünü şaşırarak rakip pota yerine kendi potasına turnike yaptı. Bu beklenmedik sayı sonrası sahada kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Her iki takımın oyuncuları, potanın hangi takıma ait olduğunu anlamaya çalışırken, Nesibe Aydınlı oyuncular topu pota altından oyuna sokarak maçı kaldığı yerden sürdürdü.

TAKIMINA MAÇI KAZANDIRDI

İlginç başlangıca rağmen Nesibe Aydın, maç boyunca üstünlüğünü korudu. İlk çeyreği 24-23 önde tamamlayan konuk ekip, devreyi 46-37, son çeyreği ise 72-54’lük avantajla geçti. Maç sonunda ise skor tabelasında 91-74’lük Nesibe Aydın galibiyeti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rennia Davis’in kendi potasına attığı sayı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Basketbolseverler, bu tür hataların nadir yaşandığını belirtirken, olayın profesyonel düzeyde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okan Buruk'tan Bodo Glimt maçı öncesi Sane ve Osimhen kararı
Aboubakar siyah beyaz formayı giydi üçlü çektirdi
