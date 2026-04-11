Kayserispor Fenerbahçe: İlk 11'ler

Fenerbahçe ve Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek.

Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çiçek yapacak.

VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Gökhan Barcın olacak.

SÜPER LİG'DE 50. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu: