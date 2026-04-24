İtalya Dünya Kupası'na katılmayı reddetti: Trump futbola da elini değdirdi

Amerika, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD ile İran arasındaki siyasi gerilim futbola da yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli’nin, İran’ın turnuvadan çıkartılıp yerine İtalya’nın dahil edilmesi yönündeki önerisi, İtalyan hükümeti tarafından sert bir şekilde reddedildi.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, masa başında elde edilecek bir başarıyı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Sky News’e yaptığı açıklamada, Trump’ın temsilcisi aracılığıyla FIFA’ya iletilen bu teklifi net bir dille reddettiklerini belirtti.

Play-off turunda Bosna Hersek’e elenerek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen İtalya adına konuşan Abodi, “Böyle bir teklif birincisi mümkün değil, ikincisi ise uygun değil. Hangisi daha önce gelir bilemiyorum ancak eleme dediğiniz şey masada değil, sahada yapılır.” dedi.

Dünya Kupası’nı son olarak 2006 yılında kazanan İtalya, dört şampiyonluğuna rağmen turnuvaya sportif olmayan yollarla katılmayı etik bulmadığını dile getirdi.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İran cephesi, siyasi baskılara rağmen Dünya Kupası’na katılma konusunda geri adım atmadı.

48 takımlı turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden İran, çekilme iddialarını reddetti.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, takımın ABD’ye gideceğini ifade ederek, ‘’Şu anki duruma göre turnuvadayız’’ yorumunu yaptı.

Ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da İran’ın turnuvaya katılması yönündeki kararlılığı sürüyor.

İran, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile oynayacak.

Turnuvada oluşacak senaryoya göre, hem ABD hem de İran gruplarını ikinci sırada bitirmeleri halinde son 32 turunda Dallas’ta karşı karşıya gelebilir.