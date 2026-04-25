İstanbulspor Van'da kazandı

1. Lig'in 37. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetirken, yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Yusuf Susuz yaptı.

Maçın ilk 15 dakikasında rakip takım İstanbulspor, daha baskın oynadı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Bu dakikalardan sonra ev sahibi takım Van Spor, oyunun kontrolünü sağladı ve 27'nci dakikada Erdi Dikmen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçta skoru eşitleyen golü, 36'ncı dakikada Ömer Faruk Duymaz attı ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

3 PUANI İSTANBULSPOR KAPTI

İkinci yarıda gol arayışına giren Van Spor, rakip takıma karşı geliştirdiği pozisyonları değerlendiremedi. İstanbulspor'un ikinci golünü 59'uncu dakikada Phellipe penaltıdan kaydetti ve skoru 2-1 yaptı. İstanbulspor'un 3'üncü golü ise 75'inci dakikada Vefa Temel'in ayağından geldi.

Başka gol olmayınca maç 3-1 İstanbulspor'un üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)