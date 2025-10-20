İstanbul'da Edinburgh Dükü Kupası: Pelin Akın Özalp açıkladı

Yayınlanma:
Edinburgh Dükü Kupası’nın Türkiye ayağı İstanbul’da düzenlenecek.

Edinburgh Dükü Kupası (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı 1-2 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Ataşehir Golf Kulübü’nde yapılacak turnuvanın şampiyonu, 2026’da İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi’nde özel bir kutlama yemeğine katılacak.

Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen turnuvadan elde edilecek gelir 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na öğrenci kazandırılması çalışmalarına kaynak olacak. Stableford formatında oynanan müsabakalarda 80 golfçü yer alacak.

PELİN AKIN ÖZALP AÇIKLADI

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, “Bu turnuva yalnızca bir spor müsabakası değil; aynı zamanda gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan uluslararası bir etkileşim alanı. Her yıl yüzlerce golfçü, bu özel organizasyon sayesinde hem sporun hem de sosyal sorumluluğun bir parçası olma fırsatını yakalıyor. Biz de TİKAV olarak, bu değerleri destekleyen her projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

The Duke of Edinburgh’s International Award (Uluslararası Gençlik Ödül Programı) 130’dan fazla ülke ve bölgede aktif olarak uygulanıyor. Program, 1956 yılında İngiltere’de Prens Philip tarafından başlatıldı.

