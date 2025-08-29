İsmail Kartal'a teklif: Kaçabilir

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında yer alan İsmail Kartal'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal da yer aldı.

Ancak İsmail Kartal'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Rusya Premier Lig’e kötü başlangıç yapan Spartak Moskova’da hoca arayışları erken başladı. Ligin ilk altı karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde eden Spartak’ta gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu.

Son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal’ın ismi ön plana çıktı. Boşta olan İspanyol teknik adamın göreve sıcak bakmadığı ifade edilirken Rus ekibinin İsmail Kartal ile görüşme planı yaptığı ifade edildi.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den teklif beklediği de ileri sürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

