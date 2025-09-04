İlkay Gündoğan transferinde ilginç detay: İlk kez ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formaya uzanan yolculuğunda dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı.

Galatasaray taraftarının merakla beklediği İlkay Gündoğan transferinde sarı kırmızılılar mutlu sona ulaştı.

Haziran ayında Türkiye’ye gelen deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı görüşmede “Seni arayacağım” mesajını aldı.
Bu söz, transfer sürecinin duygusal temelini oluşturdu.
Yönetim, o dönemde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla temas halindeyken, Gündoğan’dan sabırlı olmasını istedi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Manchester City ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki yıldız, kulüpten olan alacaklarını talep etmeden ayrıldı. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen yüksek maaşlı teklifleri elinin tersiyle iten Gündoğan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Galatasaray’ı tercih etti.

4.5 MİLYONA İMZA ATTI

Transferin son günlerinde Galatasaray yönetimi, resmi teklifini sundu. Gündoğan, yıllık 4.5 milyon euro karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.
Bu hamle, Galatasaray’ın hem sportif hem de kültürel vizyonunu yansıtan bir adım olarak dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

