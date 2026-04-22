İlhan Palut: İmdadımıza yetişen bir penaltı

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'yi penaltı golüyle Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Palut, "Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'yi penaltı golüyle Türkiye Kupası'ndan eleyip, yarı finale çıktıkları maçı değerlendirirken, "Ligde aldığımız iyi sonuçlar bizim bu maça daha fazla odaklanmamızı sağladı. Oyuncularım antrenmanlardan itibaren bu maçı kazanmayı çok istediklerini gösterdi" dedi.
Palut, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tabii ki Fenerbahçe de geldi. İlk 45 dakika aldığımız topları üçüncü bölgeye çok iyi taşıdık. Girişimlerimiz oldu ama daha çok net pozisyona ihtiyacımız vardı. Bu arada iyi savunma yaptık, Fenerbahçe'ye de net pozisyon vermedik" diye konuştu.

"DEĞERLİ BİR DAKİKADA DEĞERLİ BİR PENALTI"

İkinci yarıda bir süre daha hücum etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Palut, ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe’nin topa daha fazla sahip olduğunu ve baskıyı artırdığını söyledi.
Palut, bu bölümde daha kompakt bir savunma anlayışıyla oyunu sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Uzatmanın son dakikalarında duran top ve devamında inanılmaz değerli bir dakikada bir penaltı kazandık. Aslında etkili olmakta zorlandığımız anlarda bir nevi imdadımıza yetişen bir pozisyon ve penaltı golü oldu. Fenerbahçe'nin bundan sonraki baskını savunabildik ve önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik."
Oyuncularını tebrik eden Palut, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti, Fenerbahçe’ye de başarı diledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

