Hande Baladın ve Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda 5 yıl sonra buluştu

Yayınlanma:
Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda ile Fenerbahçe Medicana ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Hande Baladın, İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte bir araya geldi.

İki gün boyunca Oracle Red Bull Racing aracı, Yuki Tsuanda’nın sürüşüyle İstanbul’un simge noktalarını, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Aracın Dolmabahçe’de başlayan yolculuğu, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi’nin önünden devam ederek, 5 yıl aranın ardından Formula 1 heyecanını İstanbul sokaklarına taşıdı.
Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1'in 2027’de Türkiye’ye gelişinin açıklanmasının ardından, İstanbul Park’ta gerçekleştirilen özel buluşmada Red Bull sporcusu Hande Baladın ile bir araya geldi.

ORACLE RED BULL RACING ARACININ ARKASINDAN SU DÖKÜLDÜ

İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilen tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1® atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu. Oracle Red Bull Racing aracının “sağ salim gidip, yeniden gelmesi” dileğiyle arkasından su döküldü.

YUKI TSUNODA: İSTANBUL PARK HARİKA BİR PİST

Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Yeniden İstanbul’da olmak şahane bir duygu. Geçen sefer fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer hem şehri gezdim, hem de çok güzel yemekler yedim. İstanbul Park harika bir pist. Burada sürüş yapmaktan çok keyifli.” ifadelerini kullandı.

HANDE BALADIN VE YUKI BİR ARAYA GELDİ

Hande Baladın ise Yuki ile 5 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek, “Oracle Red Bull Racing aracını yakından deneyimlemek ve aracın direksiyonunu tutmak oldukça heyecan vericiydi. Yuki ile 2021’de yine İstanbul’da bir araya gelmiştik. Bir Red Bull sporcusu olarak Oracle Red Bull Racing ekibiyle Türkiye’de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim.” dedi.

aaa.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

