Halil Umut Meler derbiyi yönetecek

Halil Umut Meler derbiyi yönetecek
Yunanistan Süper Ligi'nde oynanacak olan Panathinaikos-Olympiakos derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Panathinaikos-Olympiakos derbisini yönetecek.
Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara'nın yapacağı belirtildi.
Halil Umut Meler, geçen yıl da şampiyona grubunda oynanan AEK - Olympiakos maçında düdük çalmıştı.

DERBİ NE ZAMAN?

Atina şehrindeki Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 19 Nisan Pazar günü saat 21.00’de başlayacak.
Panathinaikos, Şampiyonu Grubu'nda PAOK ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.
Olympiakos ise AEK'e 1-0 mağlup oldu.

SON OLARAK SAMSUNSPOR-KONYASPOR MAÇINI YÖNETTİ

Halil Umut Meler, Süper Lig’de son olarak 5 Nisan Pazar günü oynanan Samsunspor-Konyaspor maçında düdük çaldı.
Samsun’da oynanan mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Son dakika | Burak Yılmaz'ın cezası açıklandı
Son dakika | Burak Yılmaz'ın cezası açıklandı
Fenerbahçe VakıfBank'ı yendi: Şampiyonluk son maça kaldı
Fenerbahçe VakıfBank'ı yendi: Şampiyonluk son maça kaldı
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk yarı finalde
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk yarı finalde