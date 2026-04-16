Halil Umut Meler derbiyi yönetecek
Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Panathinaikos-Olympiakos derbisini yönetecek.
Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara'nın yapacağı belirtildi.
Halil Umut Meler, geçen yıl da şampiyona grubunda oynanan AEK - Olympiakos maçında düdük çalmıştı.
DERBİ NE ZAMAN?
Atina şehrindeki Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 19 Nisan Pazar günü saat 21.00’de başlayacak.
Panathinaikos, Şampiyonu Grubu'nda PAOK ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.
Olympiakos ise AEK'e 1-0 mağlup oldu.
SON OLARAK SAMSUNSPOR-KONYASPOR MAÇINI YÖNETTİ
Halil Umut Meler, Süper Lig’de son olarak 5 Nisan Pazar günü oynanan Samsunspor-Konyaspor maçında düdük çaldı.
Samsun’da oynanan mücadele 2-2 berabere tamamlandı.