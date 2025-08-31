Hacıosmanoğlu'nun "Eski gücünde değil" dediği Liverpool Arsenal'i de yıktı: 3'te 3 yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirirken, Liverpool hakkında herkesi şaşırtan açıklama yapmıştı.

Hacıosmanoğlu, geçen sezon Premier Lig'de 10 puan farkla şampiyon olan, kadrosunda da dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Liverpool için "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum. Birinci torbadan bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama onlar da eski gücünde değil" iddiasında bulunmuştu.

Bu sezona da fırtına gibi giren Liverpool, Hacıosmanoğlu'nun dediğinin tersine galibiyet serisine devam ediyor.

Liverpool, ligdeki 3. maçında Arsenal'i de yenerek bu sezon 3. maçta 3. galibiyetini elde etti.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 83. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Liverpool, oynadığı son 37 karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösterirken, ligde 3 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaştı.

Arsenal ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.