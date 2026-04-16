Hacıosmanoğlu Çebi ile görüştü

TFF'ye sürpriz ziyaret... THF Başkanı Mesut Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan görüşmede, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Yiğit Şenocak da hazır bulundu.

KARŞILIKLI HEDİYELER

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mesut Çebi ve İsmet Yiğit Şenocak’a A Millî Takım forması hediye etti. Çebi ise TFF Başkanı’na, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun kuruluşunun 50. yılı için özel olarak hazırlanmış bir anı forması takdim etti.

SPORDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İki federasyon arasındaki iletişimin güçlenmesi ve spor camiasında dayanışma mesajı verilmesi açısından dikkat çekici toplantı yarım saat sürdü.

Özellikle hentbolun 50. yılına özel hazırlanan forma, Türk sporunun farklı branşlarının ortak değerler etrafında buluştuğunu gösterdi.