Gürcistan Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak. İşte maça dair tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'da Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Kritik mücadele, TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Milli takımın aday kadrosu ise şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (LOSC Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

