Gülce Güçtekin: Umarım kupayı biz kaldırırız

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Medicana forması giyen Gülce Güçtekin, değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü kupayı almak istediklerini belirten Gülce Güçtekin, “Çok mutluyum. 5’inci maç için şu anda çok heyecanlıyım. Umarım kupayı biz kaldırırız. Bugün zorlu bir maçtı ve çok iyi savaştık. Bütün takım birbirimize kenetlendik. Pazar günü de böyle oynarsak eminim biz kupayı alacağız” sözlerini sarf etti.

''ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM''

Kendi performansını değerlendiren Gülce, “Elimden geleni yapmaya çalıştım. Gizem ablanın yokluğunda bana sorumluluk düştü. Şimdi o da yavaş yavaş gelmeye başladı. Elimden geldiğince ona ve takıma yardım etmeye çalışıyorum” dedi. (DHA)