Göztepe'den Fransa'ya transfer

Göztepe yaptığı açıklamada oyuncuya teşekkür ederek yeni kariyer yolculuğunda başarılar diledi.

Transferin detayları:

Yaş: 21

Pozisyon: Forvet

Göztepe Performansı: 20 resmi maçta 2 gol

Yeni Takımı: Toulouse FC

Forma Numarası: 20

Göztepe, geçtiğimiz sezon devre arasında 2 milyon euroya kadrosuna kattığı Emersonn’dan yaklaşık 3.2 milyon euro gelir elde etti. Bu transfer, kulübün genç oyuncu geliştirme ve pazarlama stratejisinin başarılı bir örneği olarak değerlendiriliyor.

DİKKAT ÇEKİYOR

Emersonn, Göztepe formasıyla gösterdiği mücadeleci oyun tarzı ve potansiyeliyle dikkat çekmişti. Her ne kadar gol sayısı sınırlı kalsa da, fiziksel gücü ve dripling yeteneğiyle scout ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Toulouse’un genç kadro yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

TRANSFER POLİTİKASI

Bu transfer, Göztepe’nin son yıllarda benimsediği “genç oyuncu al, geliştir, vitrine çıkar” modelinin bir yansıması. Kulüp, hem sportif başarı hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından bu modeli güçlendirmeye devam ediyor.