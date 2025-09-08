Göztepe'de veda zamanı

Göztepe'de veda zamanı
Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

Dış transferde Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bartuğ Yıldırım ile Galatasaray'dan forvet Ahmed Kutucu ile ilgilenen İzmir ekibi Göztepe orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'la ise vedaya hazırlanıyor.

Ahmed Ildız vedaya hazırlanıyor

Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren ancak genelde yedek kulübesinde bekleyen 28 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den taliplerin olduğu ifade edildi.

3 DAKİKA SAHADA KALDI

Ahmed için özellikle Iğdır FK takımının Göztepe ile yakın temasta olduğu ve transferde önemli mesafeler kat edildiği dile getirildi.
Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda Alanyaspor'dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu o sene 1'inci Lig'de 18 lig maçına çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı.
Ahmed Ildız geçen sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 24 müsabakada terletti ve yine 3 golle oynadı. Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan Ahmed Ildız, 3. haftadaki Fatih Karagümrük deplasmanında 3 dakika sahada kalabildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

