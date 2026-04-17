Göztepe'de hazırlıklar tamam: 2 eksik var

Yayınlanma:
Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı. İzmir ekibinde 2 eksik bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Ligde geride kalan 29 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 47 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Son maçında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir temsilcisinde, sakatlığı süren İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda ısınma, pas ve taktiksel çalışmaların ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı kafile, antrenmanın ardından Kocaeli'ye hareket etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
