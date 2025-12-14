Göztepe tek golle kazandı

Süper Lig'in 16’ncı haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

28’inci dakikada Göztepe’nin sağ köşeden kullanılan taç atışında Miroshi’nin topun gelişine sert şutu Boateng’e çarparak kornere çıktı.

38’inci dakikada sağ köşeden serbest vuruş kazanan Göztepe’de Olaitan’ın ortasında topla buluşan Janderson’un yakın mesafeden vuruşu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama kararı verilerek gol geçersiz saydı.

55’inci dakikada sağ köşeden Göztepe’de Olaitan’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bokele’nin kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

64’üncü dakikada kaleci Zafer Görgen’in uzun pasında topla buluşan Camara, ceza sahasına sokulduğu sırada Dennis’in müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

65’inci dakikada topun başına geçen Bayo penaltı vuruşunu auta attı.

68’inci dakikada sol köşeden Göztepe’de Cherni’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Janderson’un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

76’ncı dakikada Gaziantep FK’da Perez’in hatalı geri pasında topla buluşan Juan’ın kaleci ile karşı karşıya vuruşu auta çıktı.

81’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bacuna’nın vuruşunu kaleci kurtardı.

83’üncü dakikada savunma arkasında topla buluşan Janderson’un vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

MAÇTAN NOTLAR

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen - Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek(Dk. 77 Bacuna), Camara, Sorescu(Dk. 74 Lungoyi), Kozlowski, Boateng, Bayo

GÖZTEPE: Lis - Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi (Dk. 88 Furkan Bayır), Cherni (Dk. 90 +2 Ogün Bayrak), Olaitan(Dk. 75 Efkan Bekiroğlu), Juan (Dk.88 Godoi), Janderson (Dk. 90+2 İbrahim Sabra)

GOLLER: Dk. 68 Janderson (Göztepe)

SARI KARTLAR: Rodrigues, Ogün Öçzçiçek,Boateng (Gaziantep FK) – Janderson,Miroshi (Göztepe)