Gol kralı Konyaspor'dan çıktı: 37 gol attı

TFF U16 Ligi 9. Grupta mücadele eden ve grubu 68 puanla lider olarak bitiren Konyaspor'da genç forvet Hüseyin Emir Omaş gol kralı oldu.

Denizlispor altyapısından yetiştikten sonra Konyaspor'a transfer olan 2010 doğumlu genç forvet, attığı 37 golle gol kralı oldu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Denizli ekibinde sergilediği etkileyici performans ve güçlü fizik yapısıyla dikkat çeken genç forvet, 2025-2026 sezonunda Konyaspor’a transfer oldu. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen yeşil-beyazlı ekipte de yükselişini sürdüren golcü oyuncu, kaydettiği 37 golle takımının elde ettiği başarıda önemli rol oynadı.

''HEDEFİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU''

Genç futbolcu yaptığı açıklamada ise, ''Futbolu çok seviyorum. Küçük yaşlardan beri futbol oynuyorum. Bu sezon Denizlispor’dan Konya’ya geldim.

Burada futbolcu arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek görerek 37 gol atmaya muvaffak oldum. Gelişimimi sürdürmek istiyoruz. Takım olarak da grubu lider olarak tamamladık. İnşallah Play Off’larda da hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu" dedi.