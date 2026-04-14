Gana A Milli Futbol Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi

Yayınlanma:
Gana A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Carlos Queiroz'un getirildiği açıklandı.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) İcra Kurulundan yapılan açıklamada, tüm paydaşlarla yürütülen çalışmalar sonucunda, Gana A Milli Futbol Takımı'nın başına deneyimli teknik direktör Queiroz'un getirildiği duyuruldu.

HAZIRLIKLARI YÖNETECEK

Açıklamada, daha önce Real Madrid, Manchester United, Portekiz Milli Takımı ve İran Milli Takımı'nda görev yapan Queiroz'un, Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampanyasını yöneteceği belirtildi.
Queiroz'un, 11 Haziran 2026'da 2026 FIFA Dünya Kupası ile başlayacak turnuva öncesinde hazırlıkları yürüteceği bildirildi.

GANA'NIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Gana, turnuvadaki ilk grup maçında 17 Haziran 2026'da Panama ile Toronto'da karşılaşacak, diğer grup maçlarında ise İngiltere ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'yu görevden almıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
