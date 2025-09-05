Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Carlos Cuesta, Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco de Gama’ya kiralandı.

Taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı camiada sevinç yarattı. Oyuncunun transferi sonrası açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli, Spartak Moskova’ya transferinin neden olduğunu anlattı.

“KIKIRDAKTA BİR SORUN VAR”

Oyuncunun dizinde problem olduğunu belirten Haluk Yürekli, “Cuesta’nın dizindeki kıkırdakta bir sorun var. Doktorlar, oynamasına engel bir durum olmadığını söylüyor. Ancak Spartak Moskova ve hatta Vasco da Gama’nın sorun gördüğü nokta, işin yatırım kısmı. Bonservis ödenip yatırım yapılacak bir diz değil Cuesta’nın dizi” dedi.

Carlos Cuesta

“3 GÜN DÜŞÜNDÜLER”

Oyuncunun bu nedenle bonservisiyle gitmediğini kaydeden Haluk Yürekli, “Cuesta’yı Moskova’da iki kez sağlık kontrolünden geçirdiler. Kıkırdaktaki problem, Spartak Moskova’daki yöneticilerin 3 gün düşünmesine sebep oldu ve sonunda yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Sonuçta kasalarından yaklaşık 8 milyon euro çıkacaktı. Vasco da Gama’da da aynı sorun oluştu ve Vasco, alıcıyken işi kiralamaya çevirdi” sözlerini sarf etti.