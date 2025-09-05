Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu

Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu
Yayınlanma:
Haluk Yürekli, Spartak Moskova'nın Carlos Cuesta transferinden neden vazgeçtiğine dair konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Carlos Cuesta, Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco de Gama’ya kiralandı.

Taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı camiada sevinç yarattı. Oyuncunun transferi sonrası açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli, Spartak Moskova’ya transferinin neden olduğunu anlattı.

“KIKIRDAKTA BİR SORUN VAR”

Oyuncunun dizinde problem olduğunu belirten Haluk Yürekli, “Cuesta’nın dizindeki kıkırdakta bir sorun var. Doktorlar, oynamasına engel bir durum olmadığını söylüyor. Ancak Spartak Moskova ve hatta Vasco da Gama’nın sorun gördüğü nokta, işin yatırım kısmı. Bonservis ödenip yatırım yapılacak bir diz değil Cuesta’nın dizi” dedi.

carlos-cuesta.jpg
Carlos Cuesta

“3 GÜN DÜŞÜNDÜLER”

Oyuncunun bu nedenle bonservisiyle gitmediğini kaydeden Haluk Yürekli, “Cuesta’yı Moskova’da iki kez sağlık kontrolünden geçirdiler. Kıkırdaktaki problem, Spartak Moskova’daki yöneticilerin 3 gün düşünmesine sebep oldu ve sonunda yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Sonuçta kasalarından yaklaşık 8 milyon euro çıkacaktı. Vasco da Gama’da da aynı sorun oluştu ve Vasco, alıcıyken işi kiralamaya çevirdi” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz belli oldu: Krizin nedenini açıkladılar
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz belli oldu: Krizin nedenini açıkladılar