Galatasaray'ın efsane ismi Trabzonspor'a yardım etti

Yayınlanma:
Galatasaraylı eski yönetici Ergun Gürsoy, 'TS Black Card' kampanyası kapsamında Trabzonspor'a 5 bin euroluk destek sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da kulübe destek amaçlı başlatılan “TS Black Card” projesi devam ediyor.

ERGUN GÜRSOY’DAN TRABZONSPOR’A 5 BİN EURO

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre son destek Ergun Gürsoy’dan geldi. Trabzonspor’dan yapılan paylaşımda “Sayın Ergun Gürsoy, 1 adet TS Black Card satın alarak kulübümüze 5 bin Euro'luk katkı sağlamıştır. Teşekkürler Ergun Gürsoy” denildi.

ergun-gursoy-ts-black-card.png
Ergun Gürsoy, TS Black Card

ERGUN GÜRSOY KİMDİR?

Gürsoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Ergun Gürsoy, 1945 yılında dünyaya geldi. 4 dönem Galatasaray yöneticiliği yapan Ergun Gürsoy, İkinci Başkanlık ve Futbol Şube Sorumlusu görevlerini üstlenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

