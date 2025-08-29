Galatasaray'ın Çaykur Rize maçına getireceği yeni transferini açıkladı

Galatasaray'da transfer çamışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların, Çaykur Rize maçına getirmek istediği oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Gazeteci Haluk Yürekli, 343 Digital Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Yürekli, şunları söyledi:

- Kaleci Ederson için büyük bir çaba sarf ediliyor. Galatasaray, oyuncu ile hep temasta. Transfer son düzlükte, yönetim de oyuncuyu getirmek istiyor.

- Galatasaray; stoperi tamamladı, kaleciyi de tamamlayacak ama kaleye Ederson gelirse bir yabancı oyuncudan çıkmak zorunda. Barış Alper Yılmaz kalırsa Galatasaray, Zaniolo'dan çıkıp Yves Bissouma'yı kadrosuna katabilir. Zincirlenmiş bir transfer süreci var. Eğer Lammens olursa Bissouma ihtimali çok yüksek.

- Galatasaray, Wilfried Singo'yu alarak Okan Buruk'un yaz başında beri hazırladığı listenin başındaki oyuncuyu eklemiş oldu.

- Galatasaray, cumartesi günü yeni kalecisine Rizespor maçında tribünde maç izletmek istiyor.

- Barış Alper Yılmaz gider, Zaniolo kalırsa, yabancı hakkı kalmazsa; orta sahaya Türk oyuncu ihtimali var. Türk olarak da Hakan Çalhanoğlu ya da İlkay Gündoğan.