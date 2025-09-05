Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz belli oldu: Krizin nedenini açıkladılar

Galatasaray’dan ayrılma talebi olan Barış Alper Yılmaz için yönetim kararını verdi.

ZAM YAPILACAK

Oyuncunun ayrılma talebini reddeden Galatasaray yönetimi, milli aranın ardından oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre oyuncunun maaşında da ciddi bir iyileştirme yapılacak.

Galatasaray yönetiminden zam kararı

KRİZİN NEDENİ

Haberde ayrıca taraflar arasında çıkan krizin perde arkasına dair de detaylara yer verildi. Geçtiğimiz sezon 80 milyon lira alan Barış Alper Yılmaz’a bu sezon 100 milyon lira verildiği ancak oyuncunun birçok kulüpten ilgi olmasına karşın yapılan bu zammı düşük bulduğu kaydedildi.

48 MAÇTA 14 GOL 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol 6 asist kaydetti.