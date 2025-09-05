Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz belli oldu: Krizin nedenini açıkladılar

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz belli oldu: Krizin nedenini açıkladılar
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'a zam yapma kararı oldu. Taraflar arasında yaşanan krizin nedeni de belli oldu.

Galatasaray’dan ayrılma talebi olan Barış Alper Yılmaz için yönetim kararını verdi.

ZAM YAPILACAK

Oyuncunun ayrılma talebini reddeden Galatasaray yönetimi, milli aranın ardından oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre oyuncunun maaşında da ciddi bir iyileştirme yapılacak.

baris-alper-yilmaz-ve-dursun-ozbek.jpeg
Galatasaray yönetiminden zam kararı

KRİZİN NEDENİ

Haberde ayrıca taraflar arasında çıkan krizin perde arkasına dair de detaylara yer verildi. Geçtiğimiz sezon 80 milyon lira alan Barış Alper Yılmaz’a bu sezon 100 milyon lira verildiği ancak oyuncunun birçok kulüpten ilgi olmasına karşın yapılan bu zammı düşük bulduğu kaydedildi.

48 MAÇTA 14 GOL 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol 6 asist kaydetti.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Halkbank Süper Lig'e sponsor oldu
Halkbank Süper Lig'e sponsor oldu
Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu
Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı