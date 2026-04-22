Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak: Beşiktaş talip oldu

Yayınlanma:
Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılması beklenen Noa Lang'e sürpriz bir talip çıktı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hollandalı futbolcunun menajeriyle görüştü.

Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İstanbul'da sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

SERDAL ADALI, NOA LANG'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Adalı, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın menajeriyle toplantı yaptı. Oyuncunun durumu hakkında bilgi alan Serdal Adalı'nın Napoli ile transfer masasına oturmaya karar verdiği kaydedildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a gelen Hollandalı futbolcunun sezon sonunda Napoli'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LIVERPOOL MAÇINDAKİ SAKATLIĞI OLAY OLDU

Galatasaray formasıyla 14 maçta forma giyen Noa Lang, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Noa Lang, Liverpool'a karşı oynanan rövanş maçında parmağından yaşadığı sakatlıkla Avrupa basınında gündem olmuştu.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA FORMA GİYDİ

2009-2010 yıllarında üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da oynaması sebebiyle İstanbul'da yaşayan Noa Lang kısa bir süre Beşiktaş altyapısında forma giymişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

