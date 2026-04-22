Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı: Derbi öncesi dev rotasyon
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. Rams Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararıyla müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak.
OKAN BURUK'TAN ROTASYON
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe derbisini düşünen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, rotasyona gitti. Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen de kadroda yer almadı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.
Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEKLER
Sarı-kırmızılılar, ligin 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.