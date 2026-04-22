Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı: Derbi öncesi dev rotasyon

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Derbi öncesi sarı-kırmızılılar rotasyona giderken Osimhen de ilk 11'de yer almadı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. Rams Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararıyla müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe derbisini düşünen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, rotasyona gitti. Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen de kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEKLER

Sarı-kırmızılılar, ligin 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

