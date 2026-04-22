Okan Buruk Osimhen gelişmesini açıkladı

Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk, maç öncesi konuştu. Buruk, Victor Osimhen'le ilgili güzel haberi verdi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Rams Park'taki mücadele 20.30'da başlayacak.

"SÜRE VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen müjdesini verdi.

Nijeryalı golcüyü sonradan oyuna alacağının sinyalini veren Okan Buruk konuşmasında "Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Süre vermeye çalışacağız. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Tekrar konuşacağım. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

