Nuri Şahin Arda Güler'e yaptığı teklifi açıkladı

Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, Kafa Sports Youtube kanalına konuk oldu. Burada Borussia Dortmund dönemine dair konuşan Nuri Şahin, Arda Güler'le olan anısını anlattı.

Milli futbolcuyu Real Madrid'den Borussia Dortmund'a getirmek için çok çabaladığını belirten Nuri Şahin, övgü dolu sözler sarf etti.,

Nuri Şahin konuşmasında "Dortmund'a Arda'yı çok istedim. O zaman şey demişti bana; 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti. Dedim; 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz'. Öyle de oldu, adam formayı kaptı" dedi.

REAL MADRID FORMASIYLA BU SEZON 50 MAÇA ÇIKTI

Çalkantılı bir sezon geçiren Real Madrid'de Arda Güler takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon 50 maçta forma giyen Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 6 gol ve 14 asist kaydetti.