Galatasaray'a İtalya'dan müjdeli haber geldi

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında kararını verdi.

UDINESE ZANIOLO'NUN BONSERVİSİNİ ALACAK

Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini alacak. Udinese, Nicolo Zaniolo'nun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

600794990-18545998129042132-1106386695953989260-n.jpg

MILAN DA OYUNCUYLA İLGİLENİYOR

Ancak İtalyan ekibinin Nicolo Zaniolo'yu yaz transfer döneminde elden çıkarabileceği kaydedildi. Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği öğrenilirken iyi bir teklif gelmesi halinde Udinese ayrılığa izin verecek.

31 MAÇTA 6 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Udinese formasıyla 31 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 2 bin 142 dakika sahada kaldı. Zaniolo bu sürede 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

