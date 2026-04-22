Aziz Yıldırım dayanamadı: Söylenenleri duyunca çok sert konuştu

Aziz Yıldırım, yönetime karşı ortak aday çıkaracağı iddiası hakkında açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Aziz Yıldırım sert sözler sarf etti.

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın camianın önde gelenlerini bir araya getirerek, Sadettin Saran yönetimine karşı 'ortak aday' çıkartacağı iddia edilmişti.

AZİZ YILDIRIM'DAN YALANLAMA

Söz konusu iddia kısa sürede gündem olurken Aziz Yıldırım'dan konuya dair açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, iddiaları yalanladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

Bugün bir YouTube kanalında “Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek” şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır.

Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım.

Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz.

Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar.

Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz.

Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır.

Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır.

Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız.

Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum: Yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın.

Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Saygılarımla.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

