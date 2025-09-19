Galatasaray'dan genel kurul kararı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yıllık olağan genel kurulun 11 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum'unda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Kulümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün Yıllık Olağan Toplantısının aşağıdaki gündemle 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum, Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi No.19, Beyoğlu, İstanbul adresinde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 18 Ekim 2025 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

5. 01.06.2024- 31.05.2025 dönemi Faaliyet raporunun sunulması,

6. 01.06.2024- 31.05.2025 dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması,

7. Raporlar hakkında görüşme,

8. Yönetim Kurulu ibrasının görüşülüp oylanarak karara bağlanması,

9. Denetim Kurulu ibrasının görüşülüp oylanarak karara bağlanması,

10. Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

11. Dilekler.