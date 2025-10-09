Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmalarıyla başladı, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Kulübü, sakatlıkları nedeniyle milli takıma çağrılmayan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile ilgili güncel durumu paylaştı.
Açıklamaya göre:
Wilfried Singo, günü tedaviyle geçirdi.
Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs, hafif sakatlıklarının ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Bu üç oyuncunun Başakşehir maçına yetişip yetişmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.
YARIN YENİ İDMAN
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi hazırlıklarını Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.