Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs

Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Yayınlanma:
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'dan üç futbolcu için sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmalarıyla başladı, çift kale maçla sona erdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları nedeniyle milli takıma çağrılmayan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile ilgili güncel durumu paylaştı.

Açıklamaya göre:

Wilfried Singo, günü tedaviyle geçirdi.

Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs, hafif sakatlıklarının ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bu üç oyuncunun Başakşehir maçına yetişip yetişmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.

YARIN YENİ İDMAN

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi hazırlıklarını Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Spor
Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı
Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı
Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı
Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı