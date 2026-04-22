Galatasaray'da Osimhen anlaşması: Yönetim el sıkıştı gelecek para belli oldu

Galatasaray'da Osimhen anlaşması: Yönetim el sıkıştı gelecek para belli oldu
Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in reklam yüzü olması için 3 markayla anlaşmaya vardı. Buradan gelecek 6 milyon euro ile oyuncunun maaşının bir kısmı ödenecek.

Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanan Victor Osimhen, 3 markanın reklam yüzü olacak.

Nijeryalı futbolcunun 21 milyon euroluk maaşının 6 milyonunu imaj hakkı yoluyla reklam gelirlerinden elde eden sarı-kırmızılılar, 3 markayla anlaşamaya vardı.

"6 MİLYON EURO KAZANDIRACAK"

Konuya dair 343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, "Victor Osimhen, 3 reklamda oynayarak Galatasaray'a 6 milyon euro kazandıracak. Bunun anlaşmaları yapılmış. Bir tanesi Galatasaray'ın sponsorlarından Pasifik. Biri Galatasaray'ın Florya projesini üstlenen firma. Bir tane daha var. Galatasaray, bu reklamlarla Osimhen'in 21 milyon euroluk maaşını 15 milyon euroya düşürmüş oldu" dedi.

osimhen-23-458578.webp

"13 MİLYON EURO SEVİYESİNE KADAR DÜŞÜRECEK"

Bir markayla da görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Haluk Yürekli, "Galatasaray'ın 1 reklam anlaşması hakkı daha bulunuyor. Onun da görüşmeleri yapılıyor. Galatasaray, Victor Osimhen'in imaj haklarını da satın aldığı için yılda 4 reklamda oynatarak 21 milyon euro maliyetini 13 milyon euro seviyesine kadar düşürecek" sözlerini sarf etti.

29 MAÇTA 19 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Victor Osimhen, 2 bin 284 dakika sahada kaldı. Nijeryalı futbolcu bu sürede 19 gol ve 7 asist kaydetti.

