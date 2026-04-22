Fenerbahçe'nin transfer edeceği söyleniyordu: Teklif bile yapılmamış

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapacak. Sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yle görüştüğü belirtilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMAMIŞ

Sky Sports Almanya'da yer alan haberde Fenerbahçe iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya herhangi bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

BAYERN MUNIH'TE KALMAK İSTİYOR

Haberde ayrıca oyuncunun geleceğine dair kararının çok net olduğu vurgulandı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Güney Koreli stoperin takımda kalmak istediği ifade edildi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 maça çıkan Kim Min-Jae, bin 798 dakika sahada kaldı. Yıldız stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

19 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021-2022 yılında Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu. Burada da 1 sezon geçiren Güney Koreli stoper daha sonrasında Bayern Münih'e imza attı.