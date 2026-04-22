Fenerbahçe'nin transfer edeceği söyleniyordu: Teklif bile yapılmamış

Fenerbahçe'nin transfer edeceği söyleniyordu: Teklif bile yapılmamış
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae ile görüştüğü iddia edilirken gerçek başka çıktı. Yönetimin, oyuncuya herhangi bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapacak. Sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yle görüştüğü belirtilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMAMIŞ

Sky Sports Almanya'da yer alan haberde Fenerbahçe iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya herhangi bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

thumbs-b-c-ecf08a0ae7bf746d8198be02e7d4de94.jpg

BAYERN MUNIH'TE KALMAK İSTİYOR

Haberde ayrıca oyuncunun geleceğine dair kararının çok net olduğu vurgulandı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Güney Koreli stoperin takımda kalmak istediği ifade edildi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 maça çıkan Kim Min-Jae, bin 798 dakika sahada kaldı. Yıldız stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

19 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021-2022 yılında Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu. Burada da 1 sezon geçiren Güney Koreli stoper daha sonrasında Bayern Münih'e imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Spor
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı: Derbi öncesi dev rotasyon
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı: Derbi öncesi dev rotasyon
Aziz Yıldırım dayanamadı: Söylenenleri duyunca çok sert konuştu
Aziz Yıldırım dayanamadı: Söylenenleri duyunca çok sert konuştu
Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak: Beşiktaş talip oldu
Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak: Beşiktaş talip oldu