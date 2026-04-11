Galatasaray'da Kocaelispor maçı kararı çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 12 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.

GABRIEL SARA VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI İLK 11'E DÖNÜYOR

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi. Deneyimli teknik adam, sakatlığını atlatan Gabriel Sara’ya ilk 11’de şans vermeyi planlıyor. Buruk ayrıca cezası biten Abdülkerim Bardakçı’ya da formasını geri verecek.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geride kalan 28 haftada 67 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 34 puandaki Kocaelispor ise 8. sırada bulunuyor.