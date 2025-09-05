Galatasaray taraftarının Osimhen'i nasıl üzdüğünü açıkladı

Galatasaray taraftarının Osimhen'i nasıl üzdüğünü açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği maçta 1 gol atan Victor Osimhen, atıtğı gol sonrası yaşadığı buruk sevinç ile gündem olmuştu.

26 yaşındaki yıldızın bu tavrı merak konusu olurken, Osimhen ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Sinan Yılmaz, Asist Analiz YouTube kanalında Osimhen açıklaması yaptı.

''ICARDI'Yİ GÖRÜNCE COŞTU''

Osimhen'in sakatlık yaşarken ısınmaya çıkan Icardi için taraftarın sevindiğini aktaran Yılmaz, "Osimhen'in ilk yarıda bir pozisyonda bacağı çekti. Bacağını tutarken Icardi ısınmaya gitti ve taraftarlar da Icardi'nin ısındığını görünce coştu ama bir yandan Osimhen sakatlandı." dedi.

''OSIMHEN'İ ÜZMÜŞ OLABİLİR''

Bu tutumun Osimhen'i üzmüş olabileceğini belirten Yılmaz, "Kötü bir şeyin sonucunda Icardi oyuna girmek için ısınmaya başladı. Taraftarlar onu düşünemedi. Bu tutum Osimhen'i biraz üzmüş olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Sancak Adana Demirspor'un başkanı oldu
Sancak Adana Demirspor'un başkanı oldu
FIFA ırkçılığa karşı harekete geçti
FIFA ırkçılığa karşı harekete geçti