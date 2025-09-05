Galatasaray taraftarının Osimhen'i nasıl üzdüğünü açıkladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği maçta 1 gol atan Victor Osimhen, atıtğı gol sonrası yaşadığı buruk sevinç ile gündem olmuştu.

26 yaşındaki yıldızın bu tavrı merak konusu olurken, Osimhen ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Sinan Yılmaz, Asist Analiz YouTube kanalında Osimhen açıklaması yaptı.

''ICARDI'Yİ GÖRÜNCE COŞTU''

Osimhen'in sakatlık yaşarken ısınmaya çıkan Icardi için taraftarın sevindiğini aktaran Yılmaz, "Osimhen'in ilk yarıda bir pozisyonda bacağı çekti. Bacağını tutarken Icardi ısınmaya gitti ve taraftarlar da Icardi'nin ısındığını görünce coştu ama bir yandan Osimhen sakatlandı." dedi.

''OSIMHEN'İ ÜZMÜŞ OLABİLİR''

Bu tutumun Osimhen'i üzmüş olabileceğini belirten Yılmaz, "Kötü bir şeyin sonucunda Icardi oyuna girmek için ısınmaya başladı. Taraftarlar onu düşünemedi. Bu tutum Osimhen'i biraz üzmüş olabilir." ifadelerini kullandı.