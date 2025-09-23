Galatasaray sözleşme uzattı

Önceki yıllarda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’na isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek veren Daikin Türkiye, 2023 yılından bu yana üstlendiği isim sponsorluğunu bu yıl da devam ettirdiğini duyurdu.

Daikin Türkiye, 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Şirket, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından düzenlenen ‘Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma’ ödülünü aldı. Kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Sakura Kadın Teknisyenler ve Sakura Kadın Girişimci Programı’nı hayata geçiren Daikin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.

Rams Park’ta düzenlenen imza töreniyle de iş birliğinin devamı resmileştirilmiş oldu. Törene, Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara katıldı.

Galatasaray ile uzun yıllardır süren iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder şunları söyledi:

“Daikin’in global felsefelerinden biri “Bulunduğu ülkelerdeki topluma katkıda bulunmak”. Biz de bu felsefe doğrultusunda Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesi konusunda birçok proje yaparak kadınlarımızı her daim destekliyor ve fırsat eşitliğine büyük önem veriyoruz. Kadınları yalnızca iş dünyasında değil, sporun farklı alanlarında da desteklemekten gurur duyuyoruz. 2012 yılından bu yana Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’na verdiğimiz sponsorluk desteğini sürdürmek bizim için büyük bir mutluluk. 2024-2025 sezonunu Vodafone Sultanlar Ligi’nde 4. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar elde ederek CEV Challenge Kupası’nda yarı finale yükselen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, taraftarlarına büyük gurur yaşattı. Yeni sezonda da aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkacaklarına inanıyor, tüm sporcularımıza ve teknik ekibe gönülden başarılar diliyorum.”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, şu açıklamalarda bulundu:

“Galatasaray Spor Kulübü olarak bugün burada, Daikin ile kadın voleyboluna ve spora verdiğimiz desteği vurgulamak için bir araya geldik. Ülke sporuna katkıyı artırmak ve spora olan ilgiyi yükseltmek bizim için büyük önem taşıyor. Daikin ile yürüttüğümüz isim sponsorluğu iş birliğimiz son 3 sezondur devam ediyor. 2025-2026 sezonunda da bu değerli iş birliğinin süreceğini duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Kadın voleybolu ülkemizin gurur duyduğu branşlardan biri haline geldi. Biz de Galatasaray olarak bu branşta daha büyük hedeflere yürürken Daikin’in desteğini yanımızda hissetmek bizlere güç veriyor. Hem kulübümüzün marka değerine hem de voleybol sporunun gelişimine katkı sunan bu anlamlı iş birliği için Daikin ailesine çok teşekkür ediyoruz. “

2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi’ni 4. olarak tamamlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü. Takım, CEV Challenge Kupası’nda yarı finale çıkma başarısını gösterdi. Bu yıl da Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı olarak sahaya çıkacak olan ekip, ilk maçını 12 Ekim haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yapacak.